- Dopo il colpo di stato che ha avuto come conseguenza le dimissioni del presidente Nasheed e l'elezione del suo vice Waheed, "la situazione generale nelle Maldive è ormai sotto controllo. Il clima è decisamente tranquillo". Questa la testimonianza di Abbas Waheed, maldiviano che parla fluentemente italiano. Nell'arcipelago l'uomo si occupa dello spostamento dei turisti e dell'organizzazione di safari e crociere per l'Albatros Top Boat, di cui è resident manager.

Qual è la situazione attuale nell'arcipelago maldiviano?

"Al momento la situazione è sotto controllo. Tutto è già tornato alla normalità dopo gli scontri avvenuti a Malè nella notte scorsa e trascinatesi per parte della mattinata. Nella capitale non c'è pericolo, così come sulle varie isole, dove non è mai accaduto nulla".

Può confermare che gli spostamenti sono sicuri?

"Sì, assolutamente. Tutti gli spostamenti sono sicuri, sia tra le isole, sia verso la capitale. L'areoporto è aperto e funzionante: lo posso affermare con certezza, perché stamane ho preso io stesso un volo interno per spostarmi dal sud dell'arcipelago".

I turisti quindi possono stare tranquilli?

"Certo. Anche perché è possibile che alcune isole non sappiano ancora cosa è accaduto a Malè. Le informazioni qui non viaggiano così in fretta e per molti oggi è un giorno come tutti gli altri. I turisti residenti nei villaggi turistici non hanno alcunché di preoccuparsi".

Qualche consiglio da suggerire per chi si reca alle Maldive?

"Nessuno. Anche se nelle Maldive è successo una cosa mai accaduta prima, la già avvenuta elezione del vicepresidente Waheed ha saputo riportare la situazione alla normalità."