Maldive, Farnesina: "Evitate Malè"

12:20

- Il sito "Viaggiari sicuri" della Farnesina ha invitato a evitare visite a Malè, capitale delle Maldive, in seguito ai disordini che hanno portato alle dimissioni del presidente Mohammed Nasheed. Il sito sottolinea che "i villaggi turistici non sono tuttavia coinvolti e non risentono dei disordini, che sono limitati alla capitale".