Unicef: "Siria, uccisi 400 bambini"

- Più di 400 bambini sono stati uccisi in Siria da quando, a marzo dello scorso anno, sono scoppiate le proteste contro Assad. Il triste conteggio è dell'Unicef, che per il computo ha utilizzato dati delle organizzazioni siriane per i diritti umani. Secondo la portavoce dell'agenzia Onu, Marixie Mercado, altri 400 minori sono in carcere, "torturati e abusati sessualmente dopo essere stati arrestati arbitrariamente".