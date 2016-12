Golpe Maldive, italiani stanno bene

10:37

- Non ci sono problemi per gli italiani in vacanza alle Maldive, dove il presidente Mohamed Nasheed si è dimesso dopo che la polizia ha occupato la tv di Stato. "Stanno tutti bene", ha spiegato il console italiano, Giorgia Marazzi. Nella capitale, ha riferito il diplomatico, ci sono solo una quarantina di connazionali mentre la maggioranza si trova nei resort sparpagliati nell'arcipelago dell'Oceano indiano.