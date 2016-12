Iran pronto a tagliare export petrolio a Ue

foto Ap/Lapresse 10:43 - Il Parlamento iraniano è pronto a tagliare da subito le esportazioni di petrolio in Europa. Lo ha annunciato il presidente Ali Larijani, con riferimento al progetto di legge su cui l'assemblea sta lavorando già da giorni. "I deputati hanno ormai una visione precisa della questione", ha detto ancora Larijani, e ora si attende il rapporto della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera prima di procedere. - Il Parlamento iraniano è pronto a tagliare da subito le esportazioni di petrolio in Europa. Lo ha annunciato il presidente Ali Larijani, con riferimento al progetto di legge su cui l'assemblea sta lavorando già da giorni. "I deputati hanno ormai una visione precisa della questione", ha detto ancora Larijani, e ora si attende il rapporto della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera prima di procedere.

Il presidente del parlamento iraniano, Ari Larijani, ha detto che è in preparazione una legge per fermare da subito le esportazioni di greggio verso alcuni Stati dell'Unione Europea, in risposta all'embargo petrolifero imposto a Teheran a causa del suo programma nucleare. "E' necessario - ha sottolineato - dare una risposta adeguata alle poche sagge opinioni europee sul petrolio iraniano". Il deputato Karimi Ghodousi ha definito il progetto una "misura rivoluzionaria".



Nuove sanzioni Usa

Intanto, lunedì,il presidente americano, Barack Obama, ha firmato un ordine esecutivo che consente alle banche americane di congelare beni riconducibili al governo iraniano, alla luce, ha spiegato, "delle pratiche fuorvianti della banca centrale di Iran e di altre banche iraniane per celare transazioni" con entità coinvolte dalle sanzioni.



Iran: "Sanzioni ostili ma senza effetto"

Da Teheran fanno sapere che queste nuove sanzioni sono "ostili", ma "non fermeranno" il programma nucleare del Paese. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ramin Mehmanparast. "E' una guerra psicologica che non avrà alcun impatto. Non c'è nulla di nuovo, è la stessa cosa che si ripete da oltre 30 anni", ha aggiunto Mehmanparast.