Gb, Elisabetta ai sudditi: "Vi servirò finché vivo"

foto LaPresse Correlati L'incoronazione 10:55 - Seppe di essere diventata regina in Kenya, il 6 febbraio del 1952, mentre si trovava con il marito. L'allora principessa Elisabetta si svegliò maestà dopo la morte improvvisa nella notte dell'amato padre Giorgio VI. Oggi festeggia i 60 anni di regno, ma le celebrazioni sono fissate per il 2 giugno quando Elisabetta, nel 1953, venne formalmente incoronata.

Malgrado tutti gli scandali che si sono abbattuti sui Windsor, Elisabetta II ha conservato intatto il rispetto e in molti casi l'amore della maggioranza dei suoi sudditi perché lei, a differenza dei suoi discendenti e congiunti, ha sempre conservato una sua dignità reale.



Nulla è riuscito a scalfire la sua immagine. Né le voci di tradimento del Duca di Edimburgo, né le turbolenze e i divorzi di tre dei suoi quattro figli (il primogenito, Carlo da Diana, Andrea da Sarah Ferguson e Anna da Mark Phillips). Elisabetta II ha continuato ad impersonare al meglio il suo ruolo di capo della "ditta", "the firm", come viene chiamata la famiglia reale.



Una curiosità. Quando Elisabetta seppe della morte del padre, si si affrettò a tornare in patria. Durante il volo sorse però un problema: la sovrana non aveva un abito nero per il lutto. L'aereo fece quindi scalo in Nord Africa e con un messaggio Londra fu avvisata dell'intoppo: un vestito venne spedito all'aeroporto. La regina si cambiò quindi in fretta e quando scese davanti agli occhi di tutto il mondo era in nero, con Winston Churchill in fondo alla scaletta che l'attendeva.



Messaggio al popolo

"Vi ringrazio per il meraviglioso appoggio", ha detto ai sudditi: "In questo anno speciale, mentre rinnovo il mio impegno al vostro servizio, auspico che tutti ricorderemo il potere del trovarsi insieme e la forza dei valori della famiglia, dell'amicizia e del buon vicinato". Alla sovrana ha risposto il primo ministro David Cameron: "Vederla come un soprammobile scintillante significa fraintendere la Costituzione. Sempre risoluta e sempre rispettata, la regina è una fonte di saggezza e continuità".