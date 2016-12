foto Ansa 07:15 - Quasi impossibile non pensare a una maledizione per la Carnival Group, la compagnia proprietaria della Costa Crociere. Una sua nave infatti è di nuovo nell'occhio del ciclone a causa di un virus che ha colpito oltre cento passeggeri di ritorno da una crociera nel Mar dei Caraibi. - Quasi impossibile non pensare a una maledizione per la Carnival Group, la compagnia proprietaria della Costa Crociere. Una sua nave infatti è di nuovo nell'occhio del ciclone a causa di un virus che ha colpito oltre cento passeggeri di ritorno da una crociera nel Mar dei Caraibi.

La Ruby Princess, una delle navi di punta della compagnia, era salpata da Fort Lauderdale, in Florida, il 29 gennaio ed è rientrata alla base nelle scorse ore, come previsto. L'imprevisto è stato invece per almeno novanta passeggeri e 13 membri dell'equipaggio che - secondo le prime analisi - avrebbero contratto un virus gastro-intestinale molto contagioso, conosciuto come Norovirus.



Le persone colpite - come ha ammesso una portavoce della Carnival - soffrono tutte di vomito e diarrea e ne avranno per almeno tre giorni.



Un'altra nave della compagnia, la Crown Princess, era stata colpita dallo stesso virus la scorsa settimana, ma dopo essere stata disinfettata è già ripartita, anch'essa per una crociera nei Caraibi.