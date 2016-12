Crollo Pakistan,decine intrappolati

06:57

- Decine di persone sono rimaste intrappolate a Lahore, in Pakistan, tra le macerie di una palazzina che ospitava un laboratorio farmaceutico. Il crollo sarebbe stato causato dall'esplosione di una caldaia, che ha distrutto anche alcune abitazioni circostanti. Nello stabile di tre piani c'erano diversi operai, in maggioranza donne; le squadre di soccorso, insieme ai residenti del quartiere, sono al lavoro per rimuovere le macerie.