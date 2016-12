Grecia, nessun accordo su riforme

20:43

- Nessun accordo è stato raggiunto in Grecia tra governo e partiti alla fine della riunione tra il premier Lucas Papademos e i capi delle tre formazioni politiche al governo sulle riforme da realizzare per soddisfare le richieste di Unione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale per superare la crisi economica e finanziaria del Paese. Lo comunica uno dei capi dei partiti precisando che la riunione riprenderà lunedì.