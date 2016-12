Siria: repressione,uccisi 31 civili

20:15

- Almeno 31 civili, tra cui cinque minorenni e due donne, sono stati uccisi dalle forze di sicurezza in Siria in una nuova sanguinosa giornata di repressione. Diciotto tra le vittime sono state uccise a Homs. In particolare sono stati presi di mira i quartieri Deir Baalba e Al Bayada. Sei i morti nella provincia settentrionale di Idleb e cinque nei dintorni di Damasco, uno ad Aleppo (nel nord) e un altro a Deraa, nel sud.