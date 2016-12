Egitto: Mubarak presto in carcere

18:59

- Hosni Mubarak sarà presto trasferito nella prigione di Tora, al Cairo, dove si allestirà un ospedale. Vi sarà portato dal nosocomio, nei pressi della capitale, dove è ora ricoverato. Lo ha detto il ministro dell'Interno Mohamed Ibrahim. Le operazioni per preparare l'ospedale del carcere saranno fatte in tempi record, ha assicurato il ministro, disponendo che gli esponenti dell'ex regime, ora nella stessa prigione, vadano in 5 diversi penitenziari.