Clinton:nuove sanzioni contro Assad

- Dopo il veto opposto all'Onu da Mosca e Pechino sulla risoluzione contro il regime siriano, Hillary Clinton annuncia di essere pronta comunque a nuove misure. "Lavoriamo per ottenere nuove sanzioni contro la Siria e per rafforzare quelle esistenti, per prosciugare le fonti di finanziamento e i rifornimenti di armi che finora hanno consentito alla macchina da guerra del regime di funzionare", ha spiegato il segretario di Stato americano.