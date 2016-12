foto Ap/Lapresse Correlati Primarie, Romney trionfa in Nevada 06:24 - Il presidente americano Barack Obama ha fallito: "Il Nevada e l'America ne hanno abbastanza". Lo afferma l'ex governatore del Massachusetts, Mitt Romney, rivolgendosi ai propri fan dopo la vittoria - secondo le proiezioni dei media americani - dei caucus del Nevada. "L'America ha bisogno di un presidente che possa aiutare e risanare l'economia, io posso farlo". Romney si è imposto con circa il 48% dei voti. - Il presidente americano Barack Obama ha fallito: "Il Nevada e l'America ne hanno abbastanza". Lo afferma l'ex governatore del Massachusetts, Mitt Romney, rivolgendosi ai propri fan dopo la vittoria - secondo le proiezioni dei media americani - dei caucus del Nevada. "L'America ha bisogno di un presidente che possa aiutare e risanare l'economia, io posso farlo". Romney si è imposto con circa il 48% dei voti.

Romney, ringrazia il Nevada: "Mi avete dato un altro voto di fiducia, questa volta lo porterò alla Casa Bianca". Romney si riferisce indirettamente al 2008, quando vinse in Nevada ma la nomination repubblica andò a John McCain. "Obama ha iniziato la sua presidenza scusandosi per l'America, ora deve scusarsi con gli americani" evidenzia Romney che, nel discorso della vittoria, non menziona i suoi rivali.



Terza vittoria per Romney

Romney vince con il 44%, staccando l'ex speaker della Camera, New Gingrich, che è al secondo posto con il 25%, in vantaggio su Ron Paul che ha conquistato il 18%. Rick Santorum è ultimo e, consapevole della sua scarsa performance nello stato del gioco d'azzardo, attende i risultati in Colorado, dove si terranno i caucus martedì prossimo. L'ex governatore del Massachusetts incassa in Nevada la terza vittoria in cinque stati, dopo quella in New Hampshire e quella in Florida.



Gingrich: "Non mi ritiro"

"Il mio ritiro è una fantasia" dello staff della campagna elettorale dell'ex governatore del Massachusetts, Mitt Romney. "Andrò avanti fino alla convention. Sono l'alternativa a un moderato del Massachusetts". Lo afferma l'ex speaker della Camera, Newt Gingrich, nel corso di una conferenza stampa seguita ai risultati dei caucus del Nevada. "Non ho mai visto accanto a me in un dibattito un candidato così apertamente disonesto. Se lo è da candidato, come può essere presidente?". L'ex speaker della Camera, New Gingrich, torna ad attaccare Romney.