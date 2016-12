Siria,Obama condanna violenze Assad

16:44

- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha condannato duramente Assad per il "terribile attacco contro la gente di Homs". "Il regime deve fermare la propria campagna contro la sua popolazione. Damasco - ha aggiunto in una nota - mostra disprezzo per la vita umana e la dignità". "Deve lasciare subito e consentire una transizione democratica", ha concluso.