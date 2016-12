Siria, spari sulla folla: 12 morti

15:20

- Almeno dodici persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite in Siria a causa degli spari esplosi contro la folla dalle forze di sicurezza siriane a Daraya, una ventina di chilometri a sud-ovest di Damasco. Lo hanno denunciato fonti dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, organizzazione dell'opposizione in esilio, che ha sede in Gran Bretagna.