Mosca, in 120mila al corteo anti-Putin

foto Afp 16:21 - Si è svolta la quarta manifestazione anti-Putin a Mosca. La prossima sarà il 26 febbraio, una settimana prima delle elezioni presidenziali, nelle quali il premier è super favorito. Lo ha annunciato Vladimir Rizhkov al termine della protesta odierna, aggiornando il dato della partecipazione: "Eravamo in 120 mila persone" (40mila per la polizia). In contemporanea si è svolto un raduno pro-Putin che, per la polizia, ha richiamato 138mila moscoviti.

L'opposizione russa ha battuto il temuto "generale inverno" ed è riuscita a portare in piazza a Mosca almeno 120.000 persone (secondo stime di media e organizzatori, 40.000 secondo la polizia) nella quarta grande manifestazione che ha chiesto a gran voce una "Russia senza Putin".



La contro-manifestazione pro-Putin

Mentre il variegato movimento che si riunisce sotto lo slogan "per elezioni oneste" sfilava coi suoi palloncini bianchi, da piazza Kaluzhkaja a piazza Balotnaja - di fronte al Cremlino - in zona Poklonnaja si è svolta la contro-manifestazione filo-governativa. Organizzata dai Patrioti di Russia, ufficialmente l'evento è stato indetto contro il pericolo di una "rivoluzione arancione" sul modello di quella ucraina filo-occidentale del 2004. Tanti ricolori nazionali bianco-rossi-blu e slogan come "Chi se non Putin?", a ribadire la tesi con dello stesso premier e potenziale nuovo presidente, per cui un futuro senza di lui rischia di riportare la Russia al caos degli anni '90.



Battaglia di cifre

Ed è subito battaglia dei numeri sulle due piazze della protesta: la polizia parla di 138.000 manifestanti filo-governativi (20.000 per fonti indipendenti) e non oltre 40.000 per i sostenitori della cosiddetta "rivoluzione della neve", la quale per la prima volta in 12 anni sta mettendo a dura prova l'autorità di Putin, candidato favorito alle presidenziali del prossimo 4 marzo.



Banco di prova dell'opposizione

L'appuntamento di oggi era visto dagli analisti come un test per provare la forza di questa nuova opposizione, dopo le tre grandi proteste di dicembre, che avevano raccolto in tutto circa 100.000 persone nelle più vaste contestazioni degli ultimi 15 anni. Studenti, famiglie, intellettuali, blogger, attivisti per i diritti umani, politici liberali, nazionalisti e comunisti si sono di nuovo riuniti per "in difesa del futuro della Russia", ha spiegato dal palco Victor Yavlinski, leader del partito Yabloko e grande escluso dalle presidenziali del mese prossimo.



Vittoria di Putin non più così scontata

In mezzo al corteo, che si è svolto pacifico e senza l'intervento della polizia, il bersaglio principale è stato di nuovo Putin, la cui vittoria al primo turno il mese prossimo appare sempre meno scontata: molte le caricature ispirate al premier, cartelli come "Abbasso il freddo, abbasso Putin", inviti a una primavere araba in terra slava con "Mubarak, Gheddafi, Putin" e voci che urlavano "Putin dimettiti", "Putin vergogna".



Le richieste dell'opposizione

L'opposizione ha ribadito le sue richieste al Cremlino: la liberazione dei detenuti politici tra cui Mikhail Khodorkovsky; la cancellazione delle ultime elezioni legislative, macchiate da denunce di brogli; le dimissioni del capo della Commissione elettorale, Vladimir Churov; riforme del sistema politico entro la primavera e subito dopo, nuove elezioni parlamentari e presidenziali prima della scadenza del mandato. Se le domande non verranno ascoltate, hanno annunciato dal palco dove si sono esibiti anche cantanti come il celebre Victor Shevchuk dei DDT, si tornerà in piazza il 26 febbraio.



Insuccesso di manifestazione terzopolista

Un totale flop, invece, la manifestazione voluta dall'imprenditore Borovoi che voleva portare quella parte dell'opposizione non favorevole a sfilare con nazionalisti e comunisti: le cifre ufficiali parlano di meno di 300 persone.