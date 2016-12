Gazprom taglia gas all'Europa

11:03

- Il colosso energetico russo Gazprom ha ridotto per alcuni giorni del 10% le forniture verso l'Europa a causa del maltempo. "Gazprom - ha fatto sapere il Ceo della società, Alexander Krulgov - non è attualmente in grado di fornire ai partner dell'Europa orientale i volumi di gas richiesti". L'andamento delle forniture in Italia registrato ieri ha segnato un calo attorno al 30%, secondo Snam Rete Gas.