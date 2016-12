Siria,opposizione:"Massacro a Homs"

"L'esercito siriano sta attaccando la città da varie parti, il bombardamento iniziato nella notte è ancora in corso" ha detto all'agenzia stampa Dpa l'attivista dell'opposizione Ayman Idlibi. "Il bombardamento prende di mira le case del quartiere di Khalidiyeh e la gente muore sotto le macerie". Secondo la denuncia degli attivisti dei Local Coordination Committees (LCC), le forze governative hanno assaltato l'ospedale al Amal di Khalidiyeh, dove vi sarebbero gia' 50 morti e 100 feriti.

L'agenzia stampa siriana Sana ovviamente nega che un massacro sia in corso. "Alcune reti via satellite hanno diffuso immagini di cadaveri con le mani incatenate, affermando che si tratta di vittime di un bombardamento dell'esercito" afferma l'agenzia. In realtà si tratta di corpi di cittadini innocenti che sono stati rapiti, torturati e uccisi da gruppi di terroristi armati".



Milizie sparano sulla folla durante funerali: morti e feriti

Almeno dodici persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite in Siria a causa degli spari esplosi contro la folla dalle forze di sicurezza siriane a Daraya, una ventina di chilometri a sud-ovest di Damasco. Lo hanno denunciato fonti dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, organizzazione dell'opposizione in esilio, che ha sede in Gran Bretagna.