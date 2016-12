Egitto,attacco a stazione polizia

23:05

- Tensione sempre più alta in Egitto. Uomini armati hanno attaccato una stazione di polizia a Il Cairo. Gli aggressori hanno liberato alcuni detenuti. Sempre nella capitale due persone sono state uccise in occasione delle proteste per i 74 morti di mercoledì sera nella battaglia tra due diverse tifoserie calcistiche. Ci sarebbero anche 1.051 persone intossicate dai gas lacrimogeni utilizzati dalle forze di sicurezza.