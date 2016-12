Gas, import da Russia cala del 30%

14:50

- Le importazioni di gas in arrivo dalla Russia al confine di Tarvisio sono in calo oggi del 28,9%. Lo evidenziano i dati pubblicati sul sito di Snam Rete Gas. Si tratta di un netto peggioramento rispetto a ieri, quando alla stessa ora l'import era in calo del 20%. La riduzione è stata confermata dall'Ue che ha attivato i contatti con Mosca, assicurando comunque che "le scorte europee sono complete".