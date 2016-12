Putin: "Scudo Usa è contro Russia"

12:35

- Lo scudo antimissile americano in Europa "è contro la Russia": lo ha ribadito il premier russo, Vladimir Putin, in un documentario intitolato "Politica fredda" trasmesso in tv. "Oggi - spiega Putin nel filmato - non c'è alcuna minaccia proveniente dall'Iran o dalla Corea del Nord. Attualmente la difesa antimissile mira certamente a neutralizzare il potenziale nucleare russo". Il premier ha quindi assicurato che "reagiremo sempre alle minacce".