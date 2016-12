Cina, vertice Hu Jintao-Merkel

06:35

- Ha avuto luogo stamattina l'atteso incontro tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in visita in Cina, e il presidente Hu Jintao. Durante il colloquio, Hu, riferendosi al mini vertice avuto ieri dalla Merkel con il premier, Wen Jiabao, ha osservato come la cancelliera tedesca e il primo ministro cinese si siano trovati d'accordo su molti argomenti, in primo luogo l'impegno della Cina ad aiutare l'Europa a sollevarsi dalla crisi economica.