Attentato in Colombia, una vittima

01:29

- Una bomba è esplosa fuori da una stazione di polizia nella cittadina di Villa Rica, nell'ovest della Colombia, uccidendo un poliziotto e ferendo almeno venti persone. È il secondo attacco in due giorni compiuto in Colombia in località nei pressi sedi della polizia. Il ministro della Difesa, Juan Carlos Pinzon, afferma che la responsabilità è dei ribelli delle Farc e dei cartelli della droga.