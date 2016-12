Maltempo, -53 in villaggio Siberia

00:58

- Con una minima di -24 gradi, la città di Mosca ha registrato la sua notte più fredda dall'inizio dell'inverno. Nella capitale russa, tuttavia, non ci sono problemi di circolazione, grazie a un esercito di 50mila spazzaneve. Anche le scuole restano aperte: chiudono solo a -25. Diverse le temperature in altre zone: nell'est del Paese -53 in Ciukotka, -51 nel villaggio di Oimiakon.