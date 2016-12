Egitto, lacrimogeni sulla folla

23:31

- Nuove violenze in Egitto dopo il massacro compiuto in uno stadio di calcio. Sono 682 i manifestanti rimasti intossicati dai gas lacrimogeni lanciati dalle forze di sicurezza egiziane. La polizia ha sparato i lacrimogeni per disperdere la folla e "molti sono scappati, mentre altri cantavano slogan: abbasso il regime militare", postano su internet i media locali.