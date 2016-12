Kabul,a fine 2013 cambia ruolo Nato

12:25

- L'impegno della Nato in Afghanistan cambierà a partire dalla fine del 2013. Lo ha annunciato il segretario Anders Fogh Rasmussen. "La data per la fine della transizione in Afghanistan resta immutata a fine 2014, come deciso al Vertice di Lisbona, ma da fine 2013 il ruolo delle forze Isaf cambierà - ha spiegato -. Sarà più di formazione che di combattimento".