Egitto, 3 giorni di lutto nazionale

- Tre giorni di lutto nazionale in Egitto dopo gli scontri che ieri nello stadio di Port Said sono costati la vita ad almeno 74 persone. A proclamare il lutto nazionale è stato il capo del Consiglio supremo delle Forze armate, Hussein Tantawi. Intanto il ministro dell'Interno egiziano, Mohamed Ibrahim, ha rimosso il capo della sicurezza di Port Said.