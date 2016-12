foto Ap/Lapresse Correlati Le previsioni meteo in diretta

09:32 - Il gelo continua a uccidere nell'Europa centrorientale, dove sono ormai quasi un centinaio le vittime di un'ondata eccezionale di freddo che sta mettendo in ginocchio numerosi Paesi. Situazione critica in Ucraina, Polonia, Bulgaria Serbia, Romania, Ungheria. Pesanti di sagi anche in Grecia. A farne le spese sono in particolare la rete dei trasporti stradali e ferroviari, con frequenti blackout elettrici e conseguenti ripercussioni sui servizi pubblici.

La situazione più pesante si registra in Ucraina dove sono 43 le persone morte assiderate negli ultimi cinque giorni, 13 solo nelle ultime 24 ore. Nella maggioranza dei casi si tratta di senzatetto o di persone sotto gli effetti dell'alcol che cadono e non riescono più ad alzarsi, restando preda del gelo. A Kiev il termometro segna implacabilmente -23, mentre in altre zone dell'ex Paese sovietico le temperature sono precipitate fino a -30. Un migliaio finora le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica per ipotermia, principi di congelamento o fratture causate da cadute rovinose. Migliaia di scuole in tutta l'Ucraina sono chiuse per l'emergenza legata al gran freddo.



Anche in Polonia l'ondata di gelo continua a mietere vittime, nelle ultime ore altre cinque persone, quattro uomini e una donna, sono morte per assideramento in localita' dell'est del Paese. Da venerdì scorso, quando il termometro ha cominciato a scendere repentinamente, in Polonia si sono contati venti morti, 58 in totale dallo scorso novembre. Le autorità hanno allestito luoghi pubblici di ricovero per i senzatetto e hanno invitato la popolazione a segnalare casi di persone in difficoltà.



Un morto per il freddo si è registrato anche nella Rep.Ceca e un altro in Slovacchia, mentre è salito a sette il bilancio delle vittime del gelo in Serbia. Secondo la Beta, il corpo congelato di un uomo di 75 anni è stato rinvenuto nella neve nei pressi del villaggio di Srezojevci, nella Serbia centrale, a poche centinaia di metri da casa sua. Con temperature che sono scese anche a -32 in talune località del sud del Paese, in Serbia in una quindicina di comuni è stato decretato lo stato di emergenza.



Situazione moto difficile anche in Romania, dove il freddo intenso ha causato finora in totale una quindicina di morti, sei solo nelle ultime 24 ore. A Bucarest il termometro è sceso oggi a -22, in molte altre località al di sotto dei -30. Grossi problemi si registrano nel sistema dei trasporti, e quasi tutte le scuole restano chiuse.



Analoga situazione nella vicina Bulgaria, dove i morti ufficiali sono cinque, dieci secondo i media. Il Danubio, che segna il confine con la Romania, è parzialmente ghiacciato e il consumo di elettricità è a livelli record. Le temperature oscillano intorno ai -20 con punte fino a -31 la notte scorsa.



Il gelo, che si sta spostando nell'Europa occidentale e in Italia, non ha risparmiato nemmeno la mite Grecia, interessata da abbondanti nevicate, ghiaccio e temperature sottozero quasi ovunque, e anche il Giappone, dove 53 persone sono morte a causa delle eccezionali nevicate. Il fenomeno sta interessando principalmente cinque prefetture nord-occidentali, con il bilancio più pesante in termini di vite umane registrato a Niigata (12) e Hokkaido (11).