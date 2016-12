Egitto,47 arresti per strage stadio

01:51

- Il ministro dell'Interno egiziano, Mohamed Ibrahim, ha reso noto che 47 persone sono state arrestate in relazione alla sanguinosa invasione del campo di calcio di Port Said, al termine di una partita. Molte delle 74 vittime, ha detto, sono morte nella calca in cui sono rimaste ferite 248 tra tifosi e pubblico generico. E la ricerca di persone coinvolte sta continuando. In tutta la città è stato dispiegato l'esercito.