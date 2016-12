Morta la poetessa Szymborska

01:23

- E' morta la poetessa e filologa polacca WisLawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996. Era nata nel 1923 a Kornik, cittadina vicino a Poznan. Lo riporta sul proprio sito internet l'Istituto polacco di Roma. Con Czeslaw Milosz, anche lui premio Nobel, e Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska fa parte della triade dei grandi poeti contemporanei polacchi. "Per me - disse la Szymborska - la poesia nasce dal silenzio".