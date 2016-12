Primarie Florida, exit poll: vince Romney

foto Ap/Lapresse 01:30 - L'ex governatore del Massachusetts, Mitt Romney, ha vinto le primarie repubblicane in Florida. Lo rivelano i primi exit poll diffusi dai principali media americani. Secondo i primissimi dati sui voti scrutinati Romney avrebbe ottenuto il 50% e Newt Gingrich il 28%. - L'ex governatore del Massachusetts, Mitt Romney, ha vinto le primarie repubblicane in Florida. Lo rivelano i primi exit poll diffusi dai principali media americani. Secondo i primissimi dati sui voti scrutinati Romney avrebbe ottenuto il 50% e Newt Gingrich il 28%.

Lo scarto che lo separa il miliardario Romney dall'ex speaker della Camera, Gingrich è "double digit", a due cifre. Secondo i primi dati sui voti scrutinati, Romney è avanti col 49-50% delle preferenze, contro il 28-30% del suo avversario. Lontano Rick Santorum al 12%, mentre Ron Paul raccoglie solo un 7%.



La vittoria nel "Sunshine State", il primo a contare davvero in queste primarie repubblicane, vale 50 delegati alla Convention repubblicana di agosto, quella che incoronerà l'anti-Obama.



Tuttavia, la battaglia è ancora lunga e Gingrich non cede. Prima di votare in un seggio allestito in una chiesa battista di Orlando, Gingrich ha detto: "Siamo lungi dall'essere alla fine della gara, il cammino è ancora molto molto lungo", cioè fino alla Convention finale di agosto.