Clinton:Siria rischia guerra civile

23:51

- Il presidente siriano "Assad e i suoi compari stanno lavorando duramente per mettere i gruppi etnici e religiosi in Siria gli uni contro gli altri, rischiando la discesa in una guerra civile". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Siamo tutti posti di fronte ad una scelta: stare al fianco del popolo siriano e della regione o diventare complici delle continue violenze", ha aggiunto la Clinton.