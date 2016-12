Siria,insorti:regime perde consensi

19:32

- Dopo oltre dieci mesi di rivolta "il 50% del territorio siriano non è più sotto il controllo del regime". Lo ha annunciato il capo del Libero esercito siriano, Riyadh al-Asaad, che sottolinea come ciò non significhi che l'opposizione controlli metà del Paese. Il militare ha assicurato che la rivolta proseguirà, grazie anche al morale basso tra i soldati, demoralizzati dal "dover bombardare ed uccidere uomini, donne e bambini".