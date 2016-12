Cairo,in migliaia davanti a governo

16:42

- Migliaia di manifestanti continuano ad affluire davanti all'Assemblea del popolo egiziana, riunita in seduta plenaria. Da circa un'ora un fiume di persone sfila davanti all'ambasciata Usa e britannica per avvicinarsi alla sede del Parlamento, che è in una zona off-limits dopo i violenti scontri di novembre e dicembre. "Fuori, fuori. Vogliamo il passaggio di poteri immediato", scandiscono i dimostranti mentre si avvicinano alla sede del governo.