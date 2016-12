Libia,inchiesta su vendette ribelli

15:35

- Il governo libico aprirà un'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani nelle carceri del Paese da parte di ex ribelli ai danni degli uomini fedeli a Muammar Gheddafi arrestati durante la primavera araba. Lo ha riferito oggi a Tripoli il vicepremier libico Mustafa Abu Shagour. Gli abusi sono stati segnalati in alcuni recenti rapporti di organizzazioni internazionali non governative.