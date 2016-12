Primarie Usa, Romney stacca tutti

05:54

- Secondo l'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos, è salito al 15% il vantaggio di Mitt Romney sul rivale Newt Gingrich per le primarie repubblicane in programma oggi in Florida. Nel sondaggio pubblicato lunedì sera, Romney conquista il 43% dei consensi, contro il 28% di Gingrich. Domenica il distacco tra i due era stimato in 12 punti percentuali. Molto staccati Rick Santorum e Ron Paul, rispettivamente al 12% e al 5%.