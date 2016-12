Siria, attivisti: almeno 40 morti

17:05

- "Almeno 40 persone sono morte in Siria a causa degli attacchi delle forze fedeli al presidente Bashar al Assad". Lo hanno riferito i Comitati di coordinamento locali con un bilancio aggiornato e dettagliato delle vittime, tra cui si contano sei bambini. Venticinque persone sono state uccise nella regione di Homs, sette in quella di Daraa, cinque in sobborghi di Damasco e due nella regione di Idlib.