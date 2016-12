foto Afp Correlati Gelo anche sull'Italia 17:49 - Almeno dieci persone sono morte in Polonia da venerdì a causa delle temperature gelide che hanno raggiunto i 26 gradi sotto zero. Lo riferisce il ministero dell'Interno tramite la portavoce, Malgorzata Wozniak, spiegando che le vittime comprendono anziani e senzatetto. La polizia sta perlustrando edifici abbandonati per assicurarsi che le persone senza fissa dimora non vi si rifugino dentro, rischiando di morire per ipotermia. - Almeno dieci persone sono morte in Polonia da venerdì a causa delle temperature gelide che hanno raggiunto i 26 gradi sotto zero. Lo riferisce il ministero dell'Interno tramite la portavoce, Malgorzata Wozniak, spiegando che le vittime comprendono anziani e senzatetto. La polizia sta perlustrando edifici abbandonati per assicurarsi che le persone senza fissa dimora non vi si rifugino dentro, rischiando di morire per ipotermia.

Questa mattina le temperature sono scese a meno 26 gradi nel sud del Paese. Sono in tutto 32 le vittime dell'ondata di maltempo e gelo che ha colpito l'Europa centrale e orientale. Oltre alle dieci persone morte in Polonia, 18 hanno perso la vita in Ucraina di cui 12 senza tetto, sei in Romania e tre in Serbia.



Cinque vittime anche in Bulgaria

Dopo le bufere di neve della settimana scorsa, un freddo artico si è abbattuto anche sulla Bulgaria facendo precipitare il termometro a 24 gradi sottozero e portando a cinque le vittime del maltempo negli ultimi giorni. I morti, tutte persone anziane, hanno perso la vita assiderati cercando di raggiungere le proprie case tra i cumuli di neve. Al gelo si aggiunge un'epidemia di influenza che ha fatto chiudere oltre 170 scuole in tutto il Paese.