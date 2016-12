Mosca:"Da Siria ok a colloqui pace"

14:12

- Il governo di Damasco si è detto d'accordo a partecipare a colloqui in Russia sulle violenze in corso da mesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo. Mosca spera che nei prossimi giorni anche l'opposizione siriana possa accettare. Intanto non si ferma la dura repressione del regime. Almeno otto persone sono morte nell'offensiva dell'esercito contro i disertori alla periferia della capitale.