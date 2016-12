Correlati Il corteo dei piccoli Gandhi

13:40

- Un corteo di 485 bambini travestiti da Mahatma Gandhi ha sfilato per le vie di Kolkata (ex Calcutta), in occasione del 64esimo anniversario della morte dell'apostolo della pace, entrando nei Guinness dei Primati. Con il tipico telo bianco intorno ai fianchi, gli occhialini tondi e il bastone di bambù, i "baby Mahatma" hanno ricordato la famosa Marcia del Sale. Il precedente record apparteneva a un gruppo di 255 studenti.