Bombe sul Pakistan: otto morti

- Almeno otto militanti islamici sono stati uccisi in un bombardamento nel distretto tribale di Kurram, nel nord ovest del Pakistan, lungo la frontiera con l'Afghanistan. Le forze di sicurezza hanno colpito in un raid notturno alcuni sospetti covi talebani nell'area di Markhan Kandao. Da diversi mesi nella regione è in corso una massiccia offensiva contro i talebani che avrebbe già provocato centinaia di morti secondo alcune fonti.