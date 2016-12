foto Olycom 06:58 - Non si arrestano, purtroppo anche per l'immagine dell'Italia, i paragoni in tutto il mondo sul comandante Schettino. L'ultimo, in ordine temporale, arriva dagli Stati Uniti dove Reince Priebus, il capo del partito repubblicano, ha comparato il capitano italiano al presidente degli Stati Uniti Barack Obama: "Ha abbandonato l'America così come il comandante della Costa Concordia ha abbandonato la sua nave". - Non si arrestano, purtroppo anche per l'immagine dell'Italia, i paragoni in tutto il mondo sul comandante Schettino. L'ultimo, in ordine temporale, arriva dagli Stati Uniti dove Reince Priebus, il capo del partito repubblicano, ha comparato il capitano italiano al presidente degli Stati Uniti Barack Obama: "Ha abbandonato l'America così come il comandante della Costa Concordia ha abbandonato la sua nave".

A pochi giorni dal voto della Florida, che dovrebbe rilanciare la leadership di Mitt Romney, Priebus alla Cbs ha rassicurato i suoi elettori che tra qualche mese Obama finirà nel dimenticatoio: "La storia dimostra che avere primarie aspre e un po' di dramma alla fine può essere una buona cosa per il nostro partito. E alla fine - ha aggiunto Priebus - tra qualche mese, dimenticheremo tutto. E finalmente parleremo di Obama al passato, come il nostro Capitan Schettino, uno che di questi tempi sta abbandonando la nave degli Stati Uniti".



"Come vedono tutti - attacca il leader del Grand Old Party - ormai da settimane è più interessato a fare la campagna elettorale per essere rieletto, invece che fare il suo lavoro di presidente degli Stati Uniti. Per questo lo chiamo "Capitan Schettino", uno che non sta facendo il suo dovere, ma gira il Paese a raccogliere voti".



Nei sondaggi Romney riacciuffa Obama

"Obama contro Romney? Oggi la sfida è alla pari. Ma tutto dipenderà dalle sorti dell'economia". Parola di Larry Sabato, uno dei più noti politologi americani e direttore del Center of Politics della University of Virginia. Sabato è il re del pronostico, l'unico che nel 2006 è riuscito a indovinare il numero esatto di seggi vinti dai democratici in Congresso nelle elezioni di metà mandato. Per lui, se le presidenziali si svolgessero oggi, tra l'attuale inquilino della Casa Bianca e l'ex governatore del Massachusetts le chance di vittoria sarebbero le stesse. Dagli ultimi sondaggi la fiducia dei cittadini statunitensi nei confronti del presidente è in netta crescita, e la lotta fratricida all'interno del partito dell'elefante sta facendo il suo gioco. Inoltre, secondo Sabato, i candidati del Grand Old Party sono deboli: "Se in gara ci fosse l'ex Governatore della Florida Jeb Bush o il Governatore del New Jersey Chris Christie avremmo un parterre repubblicano decisamente più competitivo".



Obama corre ai ripari e si riprende Gibbs

Barack Obama ha deciso di rafforzare la sua squadra di superconsulenti riassumendo il suo ex portavoce alla Casa Bianca, Robert Gibbs. Come rivela Politico.com, nei prossimi mesi Gibbs affiancherà il team degli strettissimi collaboratori del presidente impegnati alla campagna per la rielezione, l'inner circle formato da Jim Messina, David Axelrod e David Plouffe.