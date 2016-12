foto Ap/Lapresse 06:26 - E' una partita a scacchi senza fine quella tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'ultima mossa arriva da Washington dove il capo del Pentagono, Leon Panetta, ha lanciato l'allarme nucleare su Teheran. In un'intervista televisiva, il capo dell'esercito americano ha detto che l'Iran impiegherebbe "circa un anno" per produrre uranio arricchito sufficiente per creare una bomba atomica e che per fermarli gli Stati Uniti faranno "tutto il necessario". - E' una partita a scacchi senza fine quella tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'ultima mossa arriva da Washington dove il capo del Pentagono, Leon Panetta, ha lanciato l'allarme nucleare su Teheran. In un'intervista televisiva, il capo dell'esercito americano ha detto che l'Iran impiegherebbe "circa un anno" per produrre uranio arricchito sufficiente per creare una bomba atomica e che per fermarli gli Stati Uniti faranno "tutto il necessario".

Decisione non ancora presa da Ahamadinejad

"Se decidessero di farlo, gli iraniani impiegherebbero circa un anno per essere in grado di produrre una bomba, ed altri uno o due anni per montarla su un vettore" come un missile, ha affermato il segretario americano alla Difesa durante il programma tv della Cbs "60 Minutes". "Gli Stati Uniti, ed il presidente Obama, sono stati chiari su questo, non vogliono che l'Iran sviluppi un'arma atomica", ha sottolineato Panetta. Su un eventuale intervento militare il capo del Pentagono si è limitato ad affermare che "tutte le opzioni sono sul tavolo".



Intanto Teheran minaccia il blocco petrolifero

"Presto taglieremo le esportazioni di greggio verso alcuni Paesi", è stata la minaccia iraniana rivolta ai Paesi europei. Teheran ha atteso qualche giorno prima di reagire con questa formula così precisa alla decisione presa a Bruxelles la scorsa settimana che sancisce l'embargo petrolifero europeo contro l'Iran, e lo ha fatto nel giorno in cui sono giunti nel Paese gli osservatori dell'Aiea (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), per la cui missione, invece, il ministro degli Esteri Ali Akbar Salehi si è detto "ottimista".



L'Italia nel mirino di Ahmadinejad

Tra i Paesi più a "rischio" non può che esserci anche l'Italia, tra i paesi europei con i maggiori interessi in Iran, attraverso l'Eni, secondo gli esperti del settore. Il colosso energetico italiano ha comunque a più riprese sottolineato che dall'embargo è escluso il diritto dell'Eni di ritirare una quota di petrolio legato ai contratti di buy-back siglati tra il 2001 e il 2002 per lo sviluppo dei giacimenti South Pars e Darquain, che proseguiranno fino ad esaurimento, al di là della data del primo luglio. In particolare - hanno assicurato i vertici dell'azienda - l'Eni riceverà forniture di greggio per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di dollari da qui al 2014.