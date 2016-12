Germania: "Atene applichi misure"

01:52

- Il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Shauble, ha ammonito la Grecia: se il governo di Atene non applicherà misure concrete per sostenere l'economia, l'Europa potrebbe rifiutarsi di fornire nuovi aiuti economici. "L'Europa è pronta a sostenere la Grecia", ha spiegato, ma se Atene non applica "le decisioni necessarie invece di limitarsi ad annunciarle, non c'è somma che possa risolvere il problema".