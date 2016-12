M.O.,Fatah: "Israele fermi colonie"

00:17

- La direzione di Al Fatah, il movimento palestinese del presidente Abu Mazen che governa l'Autorità nazionale palestinese, ha ribadito che i palestinesi non negozieranno con Israele se quest'ultimo non congelerà le sue colonie in Cisgiordania. Il portavoce di Fatah, Nabil Abu Rudeina, ha ribadito che "un ritorno a negoziati diretti necessita di uno stop di Israele e dell'accettazione della soluzione di due stati con i confini del 1967".