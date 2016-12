Presidenziali, Sarkozy si ricandida

21:55

- Nonostante alle presidenziali francesi del 22 aprile manchino ormai meno di tre mesi, il presidente uscente, Nicolas Sarkozy, ha atteso fino a oggi per annunciare la sua ricandidatura all'Eliseo. Sarkozy, dopo aver annunciato l'aumento delle tasse in diretta tv, si è detto consapevole del fatto che "ho un appuntamento con i francesi, e non mi tirerò indietro".