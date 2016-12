Sarkozy annuncia tasse per lo Stato sociale

foto Ansa 08:25 - Aumento dell'Iva dell'1,6% dal primo ottobre, aumento del contributo per l'assistenza pubblica (con esonero per i dipendenti), tassa sulle rendite finanziarie. Sono i tre provvedimenti annunciati dal presidente francese, Nicolas Sarkozy, per finanziare lo Stato sociale in Francia in fase di crisi economica insieme all'alleggerimento degli oneri sociali per le imprese. - Aumento dell'Iva dell'1,6% dal primo ottobre, aumento del contributo per l'assistenza pubblica (con esonero per i dipendenti), tassa sulle rendite finanziarie. Sono i tre provvedimenti annunciati dal presidente francese, Nicolas Sarkozy, per finanziare lo Stato sociale in Francia in fase di crisi economica insieme all'alleggerimento degli oneri sociali per le imprese.

L'aumento dell'Iva di 1,6 punti, dal 19,6 attuale al 21,2%, è un record per la Francia. Questa misura, ha detto Sarkozy, porterà nelle casse "13 miliardi di euro" e non toccherà le agevolazioni di chi paga un'Iva ridotta (come i ristoranti).



Il taglio delle imposte sull'impresa alleggerirà invece i costi di produzione e favorirà la concorrenzialità dell'industria francese. Per compensare le perdite, ecco l'aumento della Csg, la tassa per l'assistenza pubblica che colpisce le rendite da patrimonio, che frutterà allo stato circa 15 miliardi di euro. Infine, Sarkozy ha annunciato la creazione di una Banca dell'Industria, che "presterà fondi per l'economia reale", in opposizione a quella virtuale della finanza e avrà capacità proprie "fino a un miliardo di euro".



Il presidente francese ha poi annunciato misure straordinarie sugli alloggi, lamentando che soltanto in Francia, in periodo di crisi, affitti e costi dell'immobiliare non calano: saranno aumentate del 30% le possibilita' di edificare per terreni, case e immobili. Per l'occupazione, drastiche e piu' severe sanzioni per le imprese che non rispetteranno l'obbligo di avere fra i propri dipendenti un 5% di contratti di apprendistato.



Sarkozy ha quindi spiegato che intende farsi alfiere della Tobin Tax (l'imposta sulle rendite finanziarie) sperando così di "creare uno shock" e che altri Paesi Ue lo seguano. L'obiettivo della Tobin Tax francese (lo 0,1% a partire da agosto), ha spiegato, è quello di aiutare le società francesi a mantenere posti di lavoro a casa invece di delocalizzare gli impianti all'estero.



Contro il prelievo si era schierata esplicitamente la Gran Bretagna (il primo mercato finanziario europeo ed il secondo del mondo); favorevoli in linea di principio ma più cauti nell'effettiva adozione Germania e Italia. Il nodo e che la Tobin Tax per essere efficace dovrebbe - di fatto - essere adottata da tutto il mondo. In caso contrario i capitali si limiterebbero a spostarsi su altre piazze dove il prelievo non viene applicato.



Secondo Sarkozy, comunque, la situazione della crisi finanziaria "si sta calmando" e si sta "stabilizzando". "L'Europa - ha detto Sarkozy - non è più sull'orlo del baratro".



Sarkozy ha quindi annunciato che si ricandiderà all'Eliseo: "Sono determinato - ha detto -. So che ho un appuntamento con i francesi, non mi tirerò indietro".



I complimenti a Monti

Durante il suo discorso Sarkozy si è anche complimentato con il premier italiano, Mario Monti, il quale "ha preso misure forti e giuste". Oggi, ha quindi sottolineato Sarkozy, "esistono gli elementi di una stabilità finanziaria del mondo e dell'Europa".