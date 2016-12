Oakland, arrestati 100 indignati

17:20

- Oltre 100 manifestanti del movimento "Occupy Oakland" sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di fare irruzione nel municipio e in un centro congressi della città. Le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni e granate fumogene per disperdere la folla, che lanciava contro gli agenti pietre e bottiglie. Ad ottobre la città californiana era stata già teatro di altri scontri e in dicembre i manifestanti ne avevano occupato il porto.