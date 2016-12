Birmania, tripudio per San Suu Kyi

08:00

- Migliaia di persone hanno partecipato a un comizio della leader d'opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, durante un suo viaggio nel sud del Paese per sostenere il suo partito alle elezioni di aprile. La Nobel per la pace, candidata al Parlamento dopo aver scontato una lunga condanna in carcere, è nella regione costiera di Dawei per il suo primo viaggio in campagna elettorale fuori da Rangoon.