Washington, tornano gli indignados

foto Ap/Lapresse

L'incursione 16:58 - Circa 200 "indignados", alcuni a petto nudo e in topless, hanno manifestato davanti a un grand hotel di Washington dove era riunita l'elite della città, tra cui il presidente Barack Obama e la moglie Michelle. I manifestanti protestavano contro la minaccia di sgombero della loro tendopoli a McPherson Square, non lontano dalla Casa Bianca. - Circa 200 "indignados", alcuni a petto nudo e in topless, hanno manifestato davanti a un grand hotel di Washington dove era riunita l'elite della città, tra cui il presidente Barack Obama e la moglie Michelle. I manifestanti protestavano contro la minaccia di sgombero della loro tendopoli a McPherson Square, non lontano dalla Casa Bianca.

Oakland, scontri con la polizia: 100 arresti

Oltre 100 manifestanti del movimento "Occupy Oakland" sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato di fare irruzione nel municipio e in un centro congressi della citta'. Lo riferisce la Bbc. Le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni e granate fumogene per disperdere la folla che lanciava contro gli agenti pietre, bottiglie e altri oggetti. La citta' californiana era stata gia' teatro, lo scorso ottobre, di altri scontri e in dicembre i manifestanti ne avevano occupato il porto.















